Ульяновск, , 18:02 — REGNUM

В Ульяновской области усилят контроль за качеством проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Принимается ряд мер — в частности, активно привлекается общественность, увеличится число выездных проверок, ход капремонта планируется перевести в онлайн-режим. Такое поручение дал губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам совещания, посвящённого реализации региональной программы капремонта и деятельности областного Фонда модернизации ЖКК.

Сергей Морозов на совещании подчеркнул, что каждый дом, который капитально отремонтирован по программе, «должен получить независимую оценку качества выполненных работ», при этом активное участие в этом процессе должна принимать общественность. В качестве примера он привёл проект #ЧтоНеТак по сбору информации при реализации программы.

Ульяновский губернатор подчеркнул, что надо знать, «какова ситуация» в муниципальных образованиях.

«Мнения и оценки людей должны быть выше отчётов чиновников», — сказал Сергей Морозов, поручив увеличить число выездных проверок с целью качества работ.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области также поручил Фонду модернизации жилищно-коммунального хозяйства проработать вопрос по организации онлайн-трансляции хода проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Предполагается, что данный проект будет запущен в тестовом режиме в этом году.

Глава регионального Фонда модернизации ЖКК Александр Хаджибаев напомнил, что в 2019 году в договоры с подрядчиками внесено условие об обязательном страховании ответственности. По его словам, это позволит избежать ряда проблем в случае порчи имущества, протечках или проливах воды, других происшествий при проведении капитального ремонта по вине подрядных организаций. В случае подобных ЧП практически исключается затягивание страховых выплат из-за ущерба и сроков проведения работ, в том числе из-за длительной процедуры взыскания ущерба с подрядчика. В фонде заверяют, что акты не будут подписаны, пока не снимут «все замечания» жильцов.

Руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Руслан Хайров отметил, что в регионах является актуальной проблема качества проведения капремонта, особенно если речь идёт о кровельных работах. В случае подтопления жильцы могут годами добиваться справедливости и возмещения ущерба. В то время как в Ульяновской области оперативно удаётся привлечь подрядчиков к ответственности, «то есть возникающие проблемы решаются».

В I полугодии в регионе капитально отремонтированы 57 многоквартирных домов из 123.

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