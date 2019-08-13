Лондон, , 18:00 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон всё ещё надеется на заключение соглашения с Евросоюзом о торговле после Brexit, 13 августа передает агентство Reuters.

«Самым большим соглашением, которое нам нужно заключить, является соглашение о свободной торговле с нашими друзьями и партнерами за Каналом» , — сообщил Джонсон журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа советник Белого дома Джон Болтон заявил в Лондоне, что США готовы поддержать «жесткий Brexit» и планируют заключить торговое соглашение с Великобританией сразу после её выхода из ЕС.

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