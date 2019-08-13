Лондон, 13 августа 2019, 18:00 — REGNUM
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон всё ещё надеется на заключение соглашения с Евросоюзом о торговле после Brexit, 13 августа передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа советник Белого дома Джон Болтон заявил в Лондоне, что США готовы поддержать «жесткий Brexit» и планируют заключить торговое соглашение с Великобританией сразу после её выхода из ЕС.
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