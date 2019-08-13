Воронеж, 13 августа 2019, 17:56 — REGNUM
Девять мостов отремонтировали в районах Воронежской области в 2019 году в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы». Работы велись за счёт средств дорожного фонда региона. Общая протяженность отремонтированных мостов составила 697,8 погонных метра, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области 13 августа. Объекты подрядные организации сдали раньше срока.
Работы проводились в Павловском, Таловском районе, Нижнедевицком, Семилукском, Хохольском районе, Острогожском в Новохоперском, Верхнехавском районах.