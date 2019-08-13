Ульяновск, , 17:33 — REGNUM

В Ульяновске жители ряда домов выступили против пункта приёма металлолома, который находится во дворе их домов. Об этом сообщает пресс-службе городского парламента по итогам встречи жильцов с депутатом Игорем Булановым (фракция «Единая Россия»).

Отмечается, что речь идёт о пункте приёма металлолома, расположенном по улице Краснопролетарской. Жильцы жалуются, что «живут, словно в кузнице, из-за постоянного грохота», так как приём и вывоз металла проводятся постоянно, приходится «терпеть громкие звуки и скрежет металла». Кроме того, детям опасно гулять во дворе, так как в любой момент может подъехать автопогрузчик с ковшом за очередной партией металла.

Отмечается, что данная проблема будет поднята на следующей неделе в администрации Заволжского района на встрече с собственниками здания, земельного участка и представителями пункта приёма металлолома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске по факту нелегальной свалки опасных производственных отходов в селе Луговое возбуждено уголовное дело, при этом региональная прокуратура потребовала привлечь к ответственности «всех должностных лиц, способствовавших грубому массовому нарушению прав граждан». Речь идёт о несанкционированной свалке в селе Луговое под Ульяновском, создавшей угрозу «экологической безопасности».

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