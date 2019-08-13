Киев, , 17:30 — REGNUM

На сегодняшний день на Украине в контексте грядущей большой приватизации, кроме рынка земли, ничего интересного и нет.

Приватизация на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 13 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов украинский экономист, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Специалист предположил, что теоретически иностранных инвесторов может заинтересовать еще и добыча сланцевого газа.

«На сегодняшний день в Украине, кроме рынка земли, ничего интересного нет. Теоретически есть сланцевый газ… Более-менее интересен рынок коммунальных услуг, но если будет рынок. Тогда иностранным компаниям, которые занимаются добычей газа и продажей тепла, будет интересно. Но в это я не очень верю, потому что наши олигархи не пустят конкурентов. Вся надежда на наших заробитчан», — сказал Охрименко.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее президент Зеленский не раз заявлял, что уже в этом году на Украине т.н. «большая приватизация». Позже заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук уточнил, что грядущая большая приватизация должна начаться с перехода в частную собственность государственных банков. Также в планах властей — открыть в ближайшее время рынок украинской земли.

В свою очередь представитель президента в кабмине Андрей Герус в интервью РБК Украина заявил, что т.н. «Большая приватизация» уже разблокирована, и сейчас всё зависит от министерства экономики.

«Если оно даст соответствующее согласование, то можно уже запустить приватизацию Одесского припортового завода, ОГХК, Электротяжмаша, шахты Краснолиманской и еще нескольких предприятий…» — уточнил чиновник.