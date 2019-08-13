Рига, , 17:29 — REGNUM

Вопрос создания единого газового рынка между Латвией, Эстонией и Финляндией начал обсуждаться представителями стран в Комиссии по регулированию общественных услуг Латвии (Регулятор), сообщает новостной портал delfi. lv

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

На консультациях будет рассмотрена методика разработанного единого для всех трех стран тарифа на природный газ. Единая тарифная зона позволит Латвии, Эстонии и Финляндии не применять отдельные тарифы на транспортировку газа между своими странами. Лишь только когда природный газ будет импортироваться в общую зону, тогда будет применяться тариф.

Как рассказал председатель Регулятора Роланд Ирклис, данный проект позволит усилить энергетическую независимость Прибалтики. Другая цель, преследуемая в создании единой тарифной зоны, — «уменьшение доминирующей роли российской компании по поставке газа «Газпром» в регионе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года между компаниями, управляющими газотраспортными сетями Эстонии (Elering), Латвии (Conexus Baltic) и Финляндии был заключен договор о создании единого латвийско-финско-эстонского газового рынка к 2020 году.