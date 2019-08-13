Тбилиси, , 17:25 — REGNUM

Правительство Грузии обеспечит квартирами 635 семей военнослужащих, для которых будут построены жилые дома в Тбилиси. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его информации, с целью осуществления проекта будет создано товарищество владельцев квартир, которым правительство за символическую цену передаст под строительство домов 10 гектаров земли на горе Махата. Правительство также обеспечит совместное с товариществом финансирование строительства квартир.

Вопрос обеспечения военнослужащих жильем премьер обсудил на встрече с министром обороны Леваном Изория и руководителями товарищества, которая состоялась 13 августа. Социальное обеспечение военнослужащих Мамука Бахтадзе назвал важнейшим приоритетом своего правительства и пообещал, что будет осуществлен еще не один подобный проект с целью обеспечения квартирой каждой семьи грузинских военных. Дома будут построены не только в Тбилиси, но и в других городах Грузии.