Рига, , 17:23 — REGNUM

Латвийское коалиционное правительство разработало 5 разных сценариев по формированию государственного бюджета на следующий 2020 год, сообщает lms. lv

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

По прогнозам экспертов, развитие экономики Латвии будет проходить умеренно положительно с возможным небольшим спадом. Основной вопрос, относительного будущего бюджета, заключается в том будут ли изменены налоги, и как партии смогут сдержать свои предвыборные обещания.

Министерство финансов Латвии ко вторнику, 20 августа, должно предоставить все расчеты относительно фискального пространства бюджета 2020 года, тогда правительство сможет понять, какую сумму можно будет потратить на обещанные инициативы.

Как отметил глава бюджетной комиссии парламента Латвии Мартиньш Бондарс, особое влияние на фискальную ситуацию в Латвии оказывают внешние факторы: замедление мировой и европейской экономик, борьба США и КНР и уменьшение экспорта в ФРГ.

По словам члена Новой консервативной партии Кришьяниса Фелдманиса, коалиционное правительство, состоящее из пяти партий, будет не в состоянии принять бюджет следующего года без каких-либо изменений.