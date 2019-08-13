Коркино, Челябинская область, , 17:22 — REGNUM

В челябинском городе Коркино заведено уголовное дело по факту нарушения прав бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

С жалобами на чиновников выступили представители городского бизнес-сообщества. На основании коллективного обращения предпринимателей прокуратура проверила работу мэрии в плане оформления разрешений на временное размещение нестационарных объектов торговли. Выяснилось. что землю под такие объекты сдавали в аренду без заключения договоров, кроме того, чиновники необоснованно отказывали гражданам с такой аренде.

В прокуратуре добавили, что эта муниципальная услуга не регламентирована нормативными правовыми актами, также нет административного регламента о том, как её предоставлять. Это приводит к нарушению антикоррупционного законодательства. Сейчас по факту злоупотребления чиновниками должностными полномочиями возбуждено и расследуется уголовное дело.