Киев, , 16:47 — REGNUM

Украине в настоящий момент не нужны кредиты и новое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом, в том числе потому, что это отпугнет потенциальных инвесторов.

Об этом 13 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов украинский экономист, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Я бы с МВФ не ругался, не брал бы денег, но и соглашений не заключал бы… В этом году, несмотря на все страшные прогнозы — нужно было погасить $1,3 млрд долга, практически $1,3 млрд уже погасили. Ревальвация гривны показывает, что нам кредиты МВФ и даром не нужны… Ругаться с МВФ никто не будет, но и заключать новое соглашение просто бессмысленно», — сказал Охрименко.

Он выразил мнение, что инвесторы неохотно заходят в страну, которая берет кредиты у МВФ, напомнив, что в 2015—2016 гг. на тот момент министр финансов Украины Наталья Яресько обещала, что благодаря кредитам МВФ в экономику страны зайдет от 40 до 70 млрд долларов.

«Такого не было… Если страна берет кредиты у МВФ, то как правило, инвесторы в эту страну не заходят. Все разговоры о мифических инвесторах, которые хотят зайти в Украину, что они готовы — это миф. Если мы хотим, чтобы были инвестиции, нужно запустить рынок земли и не брать никакие кредиты МВФ», — добавил Охрименко.

ИА REGNUMнапоминает, что новые власти Украины настроены на сотрудничество с МВФ и готовы к конкретным переговорам после формирования в Киеве нового правительства. 8 августа в Нацбанке Украины заявили, что первый транш новой программы МВФ может поступить до конца 2019 года и он составит около 2 млрд долларов. Примерно такие же суммы финансирования МВФ можно ожидать в 2020—2021 годах, отметили в регуляторе.