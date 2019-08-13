Тверь, , 16:46 — REGNUM

Объем финансирования Адресной инвестиционной программы Тверской области с 2016 года вырос в восемь раз. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона 13 августа. На заседании рассматривались итоги реализации областной инвестпрограммы, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Заседание Правительства Тверской области Пресс-служба Правительства Тверской области

«С 2016 года мы увеличили объём финансирования Адресной инвестиционной программы в восемь раз. Наша задача — обеспечить максимально своевременную реализацию всех намеченных планов. Для жителей региона — это построенные и работающие детские сады, школы, больницы, дороги, газопроводы, спортивные объекты», — сказал глава региона.

Игорь Руденя отметил: адресная инвестиционная программа — это ключевой инструмент бюджетного инвестирования, стратегического управления, реализации на территории региона национальных проектов, инициированных президентом РФ. В этом году на реализацию программы в общей сложности предусмотрено более 7,2 млрд рублей, из этой суммы 4,1 млрд составляют поступления из областного бюджета, 3,1 — из федерального. Увеличение финансирования связано с активным участием региона в федеральных программах, реализации комплекса мер по оздоровлению государственных финансов, мобилизации доходов консолидированного бюджета и сокращению объёма госдолга Тверской области.

В общей сложности в Адресную инвестпрограмму региона входит 97 объектов образования, здравоохранения, ЖКХ, дорожного хозяйства, физкультуры и спорта, туризма, культуры, охраны окружающей среды, мероприятия запланированы в 32 муниципальных образованиях.

Глава региона обратил внимание, что за исполнение мероприятий программы главы региональных министерств несут персональную ответственность.

«Главы муниципальных образований должны активизировать своё участие в этих процессах — смотрите лучшие практики других субъектов, подбирайте подрядчиков. Это должны быть организации с опытом, чётко понимающие свою ответственность и задачи», — сказал Руденя.

На данный момент уже заключено 90 государственных и муниципальных контрактов с подрядчиками на более чем 2,2 млрд рублей. По 48 пунктам программы работы находятся в завершающей стадии. Так, завершается разработка проектно-сметной документации на закольцовку газовых сетей в районе посёлка Крупский в Твери, что позволит газифицировать индустриальный парк «Боровлёво-3» и часть парка «Боровлёво-2», проводятся работы по строительству внутрипоселковых газовых сетей в Осташковском городском округе, Рамешковском, Краснохолмском, Молоковском, Жарковском, Кимрском районах.

За счёт средств Адресной инвестиционной программы планируется реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Также в программу вошли реконструкция моста через р. Береза у п. Мирный в Оленинском районе, реконструкция моста через р. Глубочица в Осташковском городском округе, разработка проектной документации на строительство площадки для обустройства передвижного пункта весового контроля на дороге Торжок — Осташков, подготовка документации к ремонту и реконструкции ряда дорог, ведущих к туристическим объектам Верхневолжья. Также реализуются проекты по строительству водозаборного узла для водоснабжения объектов туристско-рекреационного кластера «Волжское море», пешеходного моста через р. Дойбица в Конаковском районе, реконструкции автомобильной дороги в городе Калязине.

До конца этого года предполагается завершить строительство детского сада на 100 мест в тверском микрорайоне Южный, в сентябре детей примет детский сад на 110 мест в поселке Калашниково Лихославльского района. Завершаются работы в школе — детском саду на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайон Юность в Твери, объект планируется сдать к началу нового учебного года.