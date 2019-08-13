Анатолий Кошкин, 13 августа 2019, 16:33 — REGNUM

Хорошо помню, как в начале 90-х годов в «либеральной» прессе одна за другой появлялись инспирированные тогдашним «козыревским» МИД РФ статейки, в которых наш народ убеждали в никчемности для России Курильских островов, именовавшихся не иначе как «голые скалы в море». Завершались эти статейки призывами «вернуть острова» якобы их подлинному владельцу — Японии. Особенно витийствовал на эту тему одиозный в ту пору журналист из «Московского комсомольца» Александр Минкин.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России
Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Пришлось приложить немало усилий для разъяснения нашему народу правды об истории вопроса о государственной принадлежности Курильских островов России, их хозяйственной и военно-стратегической значимости. Отрадно, что ныне в работе по такому разъяснению, как показала недавняя поездка на курильский остров Итуруп председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, теперь участвуют и руководители страны.

Желающие познакомиться с потенциалом этих «голых скал в море» могут найти немало статей и материалов о богатейших морских ресурсах омывающих острова вод, военной и транспортной ценности разделяющих острова проливов, уникальном месторождении выбрасываемого вулканом редкоземельного элемента — рения, своими физическими характеристиками похожего на драгоценные металлы — платиноиды.

На днях сахалинское информагентство Sakhalin.info сообщило о том, что работающее на Курилах ООО «Курилгео» — предприятие, осуществляющее промышленную добычу золота и серебра на Курильских островах, объявило о результатах первого полугодия. Вот эти результаты:

«В отчетный период компания инвестировала в развитие производства на Урупе порядка 51,6 млн рублей. Средства были вложены в завершение строительства объектов ГПХ, ремонтные, проектные и геологоразведочные работы.

В первом полугодии «Курилгео» уплатило в бюджеты и фонды всех уровней 341,8 млн рублей, что на 133% выше аналогичного показателя. За этот период компания получила 510,6 кг золота (на 48% выше показателя за первое полугодие 2018 года) и 2371 кг серебра (на 63% выше показателя за первое полугодие 2018 года). В первом полугодии 2018 года было произведено 345 кг золота и 1454 кг серебра».

Компания «Курилгео» не рваческая, она заботится о своих работниках, участвует в благотворительной деятельности. По сообщению ИА Sakh.com, расходы на безопасность труда и охрану здоровья, экологические, природоохранные и образовательные мероприятия за первые 6 месяцев составили порядка 2,98 млн рублей. За это время «Курилгео» в сотрудничестве с КамчатНИРО, провело ежегодный мониторинг морского биоразнообразия; оказало помощь сахалинской областной общественной организации «Клуб «Бумеранг» и сахалинской епархии, а также обучило 127 человек по различным направлениям.

Сообщать о положительном опыте работы российских компаний на Курилах необходимо и важно и с точки зрения большой политики. Ибо демонстрация явно избыточной заинтересованности в привлечении для работы на островах иностранного капитала, в первую очередь японского, убеждает наших соседей в возможности использовать такую заинтересованность для достижения своекорыстных целей отторжения через «совместное хозяйствование» островов в пользу Страны восходящего солнца. В связи с этим хотелось бы верить, что при поддержке государства Курилы будут активно развиваться на благо местного населения и всей нашей страны, а сторонники «сбрасывания с баланса никчемных голых скал в море» потерпят позорное фиаско.