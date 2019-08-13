13 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Сообщать о положительном опыте работы российских компаний на Курилах необходимо и важно и с точки зрения большой политики. Ибо демонстрация явно избыточной заинтересованности в привлечении для работы на островах иностранного капитала, в первую очередь японского, убеждает наших соседей в возможности использовать такую заинтересованность для достижения своекорыстных целей отторжения через «совместное хозяйствование» островов в пользу Страны восходящего солнца.

Анатолий Кошкин, , 16:33 — REGNUM

Хорошо помню, как в начале 90-х годов в «либеральной» прессе одна за другой появлялись инспирированные тогдашним «козыревским» МИД РФ статейки, в которых наш народ убеждали в никчемности для России Курильских островов, именовавшихся не иначе как «голые скалы в море». Завершались эти статейки призывами «вернуть острова» якобы их подлинному владельцу — Японии. Особенно витийствовал на эту тему одиозный в ту пору журналист из «Московского комсомольца» Александр Минкин.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Пришлось приложить немало усилий для разъяснения нашему народу правды об истории вопроса о государственной принадлежности Курильских островов России, их хозяйственной и военно-стратегической значимости. Отрадно, что ныне в работе по такому разъяснению, как показала недавняя поездка на курильский остров Итуруп председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, теперь участвуют и руководители страны.

Желающие познакомиться с потенциалом этих «голых скал в море» могут найти немало статей и материалов о богатейших морских ресурсах омывающих острова вод, военной и транспортной ценности разделяющих острова проливов, уникальном месторождении выбрасываемого вулканом редкоземельного элемента — рения, своими физическими характеристиками похожего на драгоценные металлы — платиноиды.

На днях сахалинское информагентство Sakhalin.info сообщило о том, что работающее на Курилах ООО «Курилгео» — предприятие, осуществляющее промышленную добычу золота и серебра на Курильских островах, объявило о результатах первого полугодия. Вот эти результаты:

«В отчетный период компания инвестировала в развитие производства на Урупе порядка 51,6 млн рублей. Средства были вложены в завершение строительства объектов ГПХ, ремонтные, проектные и геологоразведочные работы.

В первом полугодии «Курилгео» уплатило в бюджеты и фонды всех уровней 341,8 млн рублей, что на 133% выше аналогичного показателя. За этот период компания получила 510,6 кг золота (на 48% выше показателя за первое полугодие 2018 года) и 2371 кг серебра (на 63% выше показателя за первое полугодие 2018 года). В первом полугодии 2018 года было произведено 345 кг золота и 1454 кг серебра».

Компания «Курилгео» не рваческая, она заботится о своих работниках, участвует в благотворительной деятельности. По сообщению ИА Sakh.com, расходы на безопасность труда и охрану здоровья, экологические, природоохранные и образовательные мероприятия за первые 6 месяцев составили порядка 2,98 млн рублей. За это время «Курилгео» в сотрудничестве с КамчатНИРО, провело ежегодный мониторинг морского биоразнообразия; оказало помощь сахалинской областной общественной организации «Клуб «Бумеранг» и сахалинской епархии, а также обучило 127 человек по различным направлениям.

Сообщать о положительном опыте работы российских компаний на Курилах необходимо и важно и с точки зрения большой политики. Ибо демонстрация явно избыточной заинтересованности в привлечении для работы на островах иностранного капитала, в первую очередь японского, убеждает наших соседей в возможности использовать такую заинтересованность для достижения своекорыстных целей отторжения через «совместное хозяйствование» островов в пользу Страны восходящего солнца. В связи с этим хотелось бы верить, что при поддержке государства Курилы будут активно развиваться на благо местного населения и всей нашей страны, а сторонники «сбрасывания с баланса никчемных голых скал в море» потерпят позорное фиаско.