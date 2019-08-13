Воронеж, , 16:23 — REGNUM

Воронежский научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) направил в Арбитражный суд Воронежской области иск к ООО «СитиЛайн» о взыскании задолженности в размере 100 млн 049,7 тыс. рублей. Иск принят к рассмотрению, предварительное судебное заседание назначено на 4 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

«Принять исковое заявление акционерного общества «НИИЭТ», возбудить производство по делу», — говорится в определении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году стало известно о возбуждении уголовного дела о пропаже 92 млн рублей, которые должны были быть направлены на техническое перевооружение НИИЭТ. Ранее конкурсы на техперевооружение выиграло ООО «СитиЛайн», затем нанявшее субподрядную организацию ООО «БАВС-Техник». После того, как в заявленные сроки была выполнена лишь часть работ, «СитиЛайн» направил иск в арбитраж о расторжении контракта и взыскании задолженности в 89 млн рублей. В июне 2019 года Воронежский арбитраж вынес решение об удовлетворении иска частично.

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