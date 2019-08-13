Тбилиси, , 16:22 — REGNUM

На участке Гудаури-Коби ведущей из Грузии в Россию автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс будет построена новая скоростная дорога с самым длинным тоннелем, который также станет самым сложным инженерным сооружением во всей Европе. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на слушании отчета о деятельности департамента автомобильных дорог Грузии 13 августа.

Отметим, что Гудаури-Коби — это именно тот участок связывающей Грузию с Россией дороги, который часто закрывается в зимний период для движения транспорта из-за обильных снегопадов и опасности схода лавин. Строительство тоннеля позволит решить эту проблему.

По информации премьера, строительные работы на этом участке начнутся в конце текущего года. По заявлению Мамуки Бахтадзе, проект требует солидных инвестиций, но эти инвестиции уже найдены и соответствующие договоры подписаны. Конкретные суммы глава правительства не назвал.

В настоящее время ведутся работы по строительству скоростной магистрали на Рикотском перевале, и их правительство обещает закончить в кратчайшие сроки.

«Мы пообещали обществу, что закончим строительство основной критической инфраструктуры к 2022 году, и мы это выполним», — заявил Бахтадзе.