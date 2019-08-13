Ростов-на-Дону, , 16:18 — REGNUM

В Ростове-на-Дну начался второй этап реконструкции Южного подъезда к областному центру. В ФКУ Упрдор Москва — Волгоград уточнили, что на участке автодороги с четвёртого по седьмой километр проезжая часть будет расширена до восьми полос.

«Вместо старого четырехполосного пойменного моста автомобили поедут по современному восьмиполосному сооружению. Работы затронут и проходящий под ним съезд к автозаправочной станции. Кроме того, на четвёртом километре автодороги зеркально к существующей построят новую разворотную эстакаду. Батайская развязка на седьмом километре автодороги также будет реконструирована, в ее составе появится новый съезд для безопасного поворота со стороны Краснодара в направлении западного обхода Ростова, Батайска и Азова», — говорится в сообщении.

Прерывать транспортное сообщение на период проведения дорожных работ не планируется. Ожидается, что пропускная способность транспортной артерии после реконструкции увеличится вдвое — до 120 тыс. автомобилей в сутки. Завершить работы на этом участке трассы планируется в 2023 году.