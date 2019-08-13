Москва, , 15:54 — REGNUM

В очередной раз в августе для курса российского рубля наступают тревожные времена, которые подпитаны внешними факторами глобальных рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«После того, как инвестиционно-банковский конгломерат Goldman Sachs Inc. в выходные снизил прогноз экономического роста в США, предупредив о своём мнении всех глобальных инвесторов, на международный рынок капитала и глобальный валютный рынок снова могут накинуться страхи мирового кризиса и паническое ожидание глобальной рецесии.

Для курса российского рубля это означает, что в ближайшие дни ему снова предстоит слабое снижение по отношению к курсу доллара, которое будет происходить на фоне растущих негативных тенденций внешнего характера», — пояснил эксперт.

При новом витке восприятия страхов мирового кризиса и бегства глобальных инвесторов от риска, скорее всего, увидим отметки на уровне в диапазоне от текущих 65,56 руб. за один доллар США до экстремальных значений в диапазоне от 67,76 до 69,96 руб. за доллар, но для этого необходимо будет реально столкнуться с глобальной мировой коррекцией на глобальном рынке капитала и международном валютном рынке, должен будет начаться шквал покупок доллара США. Этого пока не происходит, но перспектива такая есть.

«В ближайшие дни (14−15 августа) глобальные инвесторы будут следить за макроэкономическими показателями из Поднебесного Китая и общим ощущениям риска на мировом фондовом рынке. Применительно к курсу российского рубля, то он, скорее всего, останется под отметкой в 67 руб. за доллар, но при этом снова немного сдаст свои позиции по отношению к американскому «коллеге».

А вот курс единой европейской валюты, наоборот, на фоне стагнации спроса со стороны международного валютного рынка на американские доллары на этой неделе сможет превысить отметку в 74—75 руб. за евро», — считает Блинов.

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