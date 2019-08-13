Вильнюс, , 15:48 — REGNUM

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы сегодня, 13 августа, предложило полностью отказаться от использования SIM-карт и перевести абонентов мобильной связи на новый стандарт eSIM (embedded SIM), при котором в мобильном устройстве чип SIM-карты отсутствует физически, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам вице-министра Паулюса Мартинкуса, новый стандарт позволит абонентам легче менять оператора, что положительно скажется на конкуренции. Он также подчёркивает, что введение нового формата поощряют европейские директивы. Сейчас этот стандарт уже действует в Австрии, Эстонии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, Швеции, Германии и некоторых других странах.

Стандарт eSIM появился в начале 2016 года, а первое устройство без слота для SIM-карт представила компания Samsung. Встроенный модуль идентифицирует абонента, который загружает свой профиль с виртуальным SIM-чипом на устройство.