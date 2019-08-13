Москва, , 15:42 — REGNUM

Главной задачей импортозамещения иностранных продуктов было не обеспечение жителей РФ отечественной едой, а дальнейшая борьба за внешние рынки. Об этом заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на состоявшейся 13 августа пресс-конференции.

«Мы в немалой мере исчерпали внешние возможности. На рынках такая ситуация, которая может привести к концу 2019 года к спаду потребления, в том числе российских сельхозтоваров, которые вывозятся на внешние рынки. Но основной идеей нашей политики импортозамещения было не то, чтобы на наших столах появилось больше отечественных продуктов. Главным был экспорт, борьба за внешние рынки», — отметил эксперт.

По словам Колташова, после ввода Россией контрсанкций, ограничивающих ввоз продуктов из ряда стран, государственная политика РФ была направлена на то, чтобы субсидировать, поощрять компании, которые могут выходить на внешние рынки. В итоге главными бенефициарами стали крупные сельскохозяйственные компании и агрохолдинги.

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