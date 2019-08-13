Уфа, , 15:32 — REGNUM

3 млн тонн зерна планируют собрать в ходе уборочной кампании аграрии Башкирии в 2019 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на еженедельном оперативном совещании, сообщается на сайте главы Республики.

По словам Ильшата Фазрахманова, техническое состояние зерноуборочной техники позволяет убирать до 65 тысяч га посевов ежедневно. Всего планируется собрать урожай зерновых и бобовых культур с 1,7 млн га.

«На сегодняшний день озимые обмолочены на 33 процентах площадей, намолочено 184 тысячи тонн зерна, средняя урожайность — 22,1 ц/га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 62,1 тысячи га, намолочено 105,4 тысячи тонн зерна, средняя урожайность — 18,8 ц/га. За день в среднем убирается около 14 тысяч га», — сообщил он на совещании.

Для оказания помощи в сборе урожая будут привлечены 165 комбайнов республиканских машинно-технологических станций, а также порядка пятидесяти машин, принадлежащих частным компаниям.

Напомним, что в 2019 году Башкирия закупила более 100 новых комбайнов, а 40 комбайнов были модернизированы.