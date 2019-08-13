Москва, , 15:32 — REGNUM

В России для застройщиков организовали консультационный центр и открыт телефон горячей линии, сообщается на сайте ДОМ.РФ.

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Специалисты ДОМ. РФ и Фонда защиты прав граждан дадут необходимые разъяснения по работе в системе наш.дом.рф, а также ответят на все интересующие вопросы.

Телефон горячей линии консультационного центра для застройщиков: 8 (800) 700 — 72 — 14.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2018 года начали действовать новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. Теперь застройщики должны собирать деньги дольщиков на специальные эскроу-счета.

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