Москва, , 15:19 — REGNUM

Итоги исследования ВНИИ Минтруда, действительно, можно назвать объективными и отчасти ожидаемыми в среднем зарплатном диапазоне для не руководящих специалистов в российских городах. Отрадно, что в первую десятку таких профессий уверенно вошли представители образования, медицины и эксперты в области частного бизнеса, в первую очередь бухгалтеры, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Сейчас в России наблюдается выравнивание баланса между фундаментальными профессиями, без которых невозможно развитие человеческого капитала (образование и медицина) и частного коммерческого сектора. Еще 10−15 лет отмечался большой перекос в сторону менеджеров по продажам и других торговых специалистов», — отметил эксперт.

С апреля 2019 года уровень безработицы в России составляет 4,7%. Это отличный показатель страны с рыночной экономикой. А вот уровень занятости населения оценивается на уровне 60%. Во многих небольших городах граждане формально трудоустроены, но на неполный рабочий день или с очень низкой, символической зарплатой в размере 8−15 тыс. рублей.

«Роль государства и региональной власти в дальнейшей гармонизации карты профессий для конкретного региона должна расти.

В России давно профицитный бюджет, поэтому молодые врачи, учителя, работники культуры, науки и социальной сферы заслужили индексацию зарплаты на 50%. В идеале для них ее довести до диапазона 40−70 тыс. руб. в зависимости от региональной специфики.

Поддержать нужно и развитие частного бизнеса, в приоритете профессии с высокой добавленной стоимостью человеческого капитала: программисты, логисты, юристы, финтех специалисты и т. д.», — высказал свое мнение Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого ВНИИ труда Министерства труда РФ, продавец-кассир и повар вошли в число самых востребованных в России профессий в 2019 году.