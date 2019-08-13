Москва, 13 августа 2019, 15:19 — REGNUM
Итоги исследования ВНИИ Минтруда, действительно, можно назвать объективными и отчасти ожидаемыми в среднем зарплатном диапазоне для не руководящих специалистов в российских городах. Отрадно, что в первую десятку таких профессий уверенно вошли представители образования, медицины и эксперты в области частного бизнеса, в первую очередь бухгалтеры, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
С апреля 2019 года уровень безработицы в России составляет 4,7%. Это отличный показатель страны с рыночной экономикой. А вот уровень занятости населения оценивается на уровне 60%. Во многих небольших городах граждане формально трудоустроены, но на неполный рабочий день или с очень низкой, символической зарплатой в размере 8−15 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого ВНИИ труда Министерства труда РФ, продавец-кассир и повар вошли в число самых востребованных в России профессий в 2019 году.