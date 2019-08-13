Москва, , 15:19 — REGNUM

У России был шанс занять новую нишу в глобальной системе распределения труда и производить натуральные продукты. Однако РФ не воспользовалась этим шансов, заявил предприниматель Герман Стерлигов на пресс-конференции в Москве.

«У нашей страны был шанс производить большое количество натуральных продуктов, когда начались санкции. Мы могли ту отраву, которую нам десятки лет поставляли из-за рубежа, заменить на наши натуральные российские продукты», — заявил Стерлигов.

По его словам, производить настоящие натуральные продукты в больших объёмах во всем мире может только Россия. Ведь после распада СССР значительная часть сельскохозяйственных земель не обрабатывалась десятилетиями и успела очиститься от химических препаратов, которые используют, чтобы повысить урожайность.

«Для нас это был огромный шанс перестройки нашей экономики от функции сырьевого придатка в функцию производства натуральных продуктов питания. Россия не воспользовалась этой возможностью. Поэтому вы продолжаете есть отраву», — посетовал Стерлигов.

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