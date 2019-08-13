Воронеж, , 15:05 — REGNUM

Специалисты Воронежского авиационного завода (ПАО «ВАСО») завершили сборку центральной части крыла первого опытного гражданского самолёта Ил-114−300. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Центральная часть крыла (центроплан) потребуется на этапе сборки фюзеляжа самолета, поэтому её отправят на основную сборку в первую очередь. Головным производителем и заказчиком самолёта выступает РСК «МиГ».

"В общей сложности на нашем заводе будет производиться свыше 40% агрегатов планера Ил-114−300», — сообщил директор по производству ПАО «ВАСО» Николай Лысаков.

Напомним, пассажирский самолёт Ил-114−300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, является вторым поколением турбовинтового самолёта Ил-114. Предполагается, что опытный самолёт этой серии будет выпущен в 2020 году.

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