Оренбург, , 15:04 — REGNUM

В Оренбургской области в 2021 году появится первое в России предприятие по производству диметилсульфида — органического соединения, используемого в нефтехимических процессах, газопереработке, пищевой и химической промышленности. Проект представлен 13 августа врио губернатора Денису Паслера, который заявил, что правительство окажет инвестору поддержку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Проект интересный, направленный на глубокую переработку углеводородного сырья и, главное, на выпуск стопроцентно импортозамещающей продукции. Размер частных капиталовложений составит 1,5 млрд рублей. Проект обязательно должен быть реализован, и правительство области окажет инвестору всю необходимую поддержку», — сказал Денис Паслер.

Генеральный директор ООО «Оренбургская сульфидирующая компания» Дмитрий Медведев отметил, что на предприятии будет работать более 100 человек.

«Мы станем первыми производителями диметилсульфида в России. Сейчас его завозят из Франции и частично — из Китая. Потребность отечественного рынка — 2,5 тыс. тонн в год. При планируемой производительности предприятия порядка 6 тыс. тонн диметилсульфида в год мы сможем полностью обеспечить наш рынок и выйти на европейский. Предварительные договоренности с зарубежными потребителями у нас уже есть. Сырьем для нашего производства послужат промышленные отходы ОГПЗ. Строительство предприятия завершим в первом квартале 2021 года», — сказал Медведев.

Сегодня на участке, выделенном под строительство будущего предприятия, ведутся землеустроительные работы. Одновременно идет изготовление технологического оборудования. Основной этап строительства и монтаж оборудования запланированы на 2020 год.