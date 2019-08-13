Симферополь, , 14:49 — REGNUM

Президент России Владимир Путин обсудит в Крыму строительство федеральной трассы «Таврида». Об этом 13 августа журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Строительство трассы «Таврида» (cc) Kosun

«Он хочет детально узнать, как идут дела. В срок ли всё выполняется, есть ли проблемы», — уточнил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Владимир Путин одобрил предложение крымских властей определить единого подрядчика ремонта всех дорог на полуострове. Предположительно, её станет московская компания «Центродорстрой».

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