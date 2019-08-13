Тихвин, Ленинградская область, , 14:47 — REGNUM

Рабочие пятнадцати профессий, трудоустроенные на Тихвинской промышленной площадке, с августа будут получать повышенную зарплату. Увеличение составило от 3,6% до 9,5% и затронуло 3600 человек, сообщает пресс-служба Тихвинского вагоностроительного завода.

Тихвинский вагоностроительный завод. (cc) AKomkova

Оклады увеличены слесарям-инструментальщикам, водителям погрузчиков, станочникам широкого профиля, токарям, фрезеровщикам, выбивальщикам отливок, заливщикам металла, операторам-литейщикам на автоматах и автоматических линиях, другим рабочим.

На предприятии отметили, что повышение заработной платы — еще один шаг по улучшению жизни заводчан и естественная оценка их труда. Так, в ноябре прошлого года прошло повышение окладов 4000 работников ключевых рабочих профессий тихвинских вагоностроительных предприятий. В начале 2019 года оклады всех сотрудников были проиндексированы в соответствии с изменением размера прожиточного минимума для трудоспособного населения Ленинградской области.

Тихвинский вагоностроительный завод — новое высокотехнологичное предприятие, реализованное по проекту greenfield (с нуля) на территории одного из советских индустриальных гигантов Северо-Запада — тихвинского производственного объединения «Кировский завод». Крупнейший производитель грузовых вагонов в СНГ.