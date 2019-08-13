Вашингтон, , 15:16 — REGNUM

Представители компании Born2Global Centre подписали меморандум о взаимопонимании с представителями Управления экономического развития Ховарда. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось 12 августа в штате Мэриленд. Цель подписание документа — оказать помощь южнокорейским стартапам в выходе на рынок США.

Кроме того, 12 августа также прошел бизнес семинар и встреча с представителями шести южнокорейских стартапов.

«После подписания меморандума о взаимопонимании мы планируем активно поддерживать инновационные компании, — сообщили представители округа Ховард. — Мы надеемся, что южнокорейские компании смогут успешно выйти на рынок США».