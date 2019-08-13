Хошимин, Вьетнам, , 14:44 — REGNUM

Индонезийская авиационная компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) воспользовалась возможностью, предложенной вьетнамским аэрокосмическим сообществом, для продажи продукции для производства самолетов и вертолетов, сообщает информационное агентство Antara.

Компания завоевала доверие и была приглашена в качестве почетного гостя на международную авиационную выставку, которая состоится 26−28 ноября 2019 года в городе Хошимин (Вьетнам).

Издание отмечает, что Вьетнам в настоящее время планирует построить 23 новых аэропорта и ему требуется много авиационного оборудования.

«Индонезия, как близкий друг Вьетнама, как ожидается, воспользуется этой возможностью сотрудничества», — говорится в письменном заявлении генерального консульства Индонезии в Хошимине.

Ожидается, что продажа авиационных компонентов будет способствовать достижению торгового оборота с Индонезией и Вьетнамом в 10 млрд долларов США к 2023 году.

Напомним, объем торговли между Индонезией и Вьетнамом в 2018 году увеличился на 30% до 8,45 млрд долларов США.