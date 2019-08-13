Симферополь, , 14:43 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею властей Крыма определить единого подрядчика ремонта всех дорог на полуострове. Об этом 13 августа на совещании по проблемным вопросам Симферопольского района сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Глава государства поддерживает назначение единственного исполнителя на пять лет по Республике Крым. Никаких торгов по дорогам больше не будет. Будет работать подрядчик, который сам проектирует и всё потом выполняет. Теперь у нас уйдут все эти компании «Рога и копыта», которые паразитировали на рынке», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московская компания «Центродорстрой» станет единым подрядчиком ремонта всех дорог в Крыму. Контракт с исполнителем будет заключен с 2020 до 2024 года.

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