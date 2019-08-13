Москва, , 14:42 — REGNUM

На Камчатке за неделю инспекторы Росрыболовства у браконьеров изъяли 316,6 кг красной икры и более 2113 кг незаконно выловленной рыбы, сообщили в ведомстве.

Красная икра (cc) Puschinka

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Выявлено 126 правонарушений. В следственные органы направлено 16 материалов для возбуждения уголовных дел. На нарушителей наложены штрафы на сумму 234,85 тыс. рублей.

В Рыболовстве напомнили, что штраф за 1 кг красной икры составляет 27 тыс. 455 руб., за одну тушку нелегально добытой нерки — 11 тыс. 575 руб., чавычи и кижуча — 10 тыс. 635 руб., кеты — 2 тыс. 9 руб., горбуши — 961 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Карагинском районе Камчатки рыбинспекторы задержали троих браконьеров с тонной красной икры,

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