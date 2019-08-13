Москва, , 14:42 — REGNUM

Экономика РФ пока не готова к переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

«Четырехдневная неделя — это шаг навстречу эволюции трудового кодекса, однако в данный момент переход на такую систему работы экономически нецелесообразен», — заявил Сигал.

Так, по его словам, формально к такому переходу сегодня не готовы практически любые предприятия.

«Особенно это касается отраслей и предприятий со слабой взаимозаменяемостью сотрудников или ограниченным их количеством: школы, детские сады, система здравоохранения, социальные службы. Особенно ярко проблема прослеживается в регионах», — отметил Сигал.

Кроме того, по его словам, такие нововведения пока невыгодны с экономической точки зрения.

«Никто не захочет отдыхать на четыре дня в месяц больше и терять при этом большую долю дохода. К тому же предприятиям окажется невыгодным ради четырех дней нанимать дополнительных сотрудников, а без этого 32 часа работы в месяц будут пропадать», — подчеркнул Сигал.

При этом он не отрицает, что производительность труда будет планомерно увеличиваться с проникновением прогресса и искусственного интеллекта в производство.

«В то же время, спрос не будет успевать расти так же стремительно, и оптимизация работы в виде четырехдневной недели станет мерой жизненно необходимой. Инициатива интересная, прорывная, но преждевременная. Стоит к ней вернуться ближе к 2024−2025 году», — считает Сигал.

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