Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM

В Ростовской области 18 семей, проживающих в аварийных домах, справят новоселье. На переселение жителей Ростова-на-Дону и Шахт из ветхого фонда направят около 28 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Средства в размере 22 млн рублей выделены из резервного фонда региона. Ещё более 6 млн рублей будет направлено из бюджетов муниципалитетов. В городе Шахты новое жильё получат 11 семей, в донской столице — семь.

ИА REGNUM напоминает, что что до 2025 года в Ростовской области планируется расселить почти 9 тыс. человек, проживающих в аварийном фонде.

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