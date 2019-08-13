Набережные Челны, Татария, , 14:38 — REGNUM

МУП «Предприятие автомобильных дорог» заплатит 300 тыс. рублей велосипедисту за попадание в яму и падение в Набережных Челнах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского суда.

Уточняется, что в августе 2018 года, в дневное время, велосипедист ехал по улице Набережная Тукая. В этом время МУП в этом районе проводил работы по обустройству пандусов в месте пересечения пешеходного тротуара со въездом на автомойку. Ограждения или предупреждающие знаки не были установлены, и велосипедист, попав в яму, упал и сильно ударился головой.

В связи с получением травмы пострадавший находился на больничном периодически до апреля 2019 года, «в течение 93 дней объективно не мог осуществлять трудовую деятельность, получать иной доход, нормальным образом поддержать семью». С ноября 2018 года до декабря 2019 года мужчине присвоена третья группа инвалидности из-за травмы.

В итоге недополученный заработок составил около 200 тыс. рублей, также он просил компенсировать моральный вред на сумму 600 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования частично, мужчине выплатят около 300 тыс. рублей — утраченный заработок и компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге суд обязал транспортное предприятие выплатить компенсацию пассажиру, который получил сотрясение головного мозга, выпав из автобуса. Истец указал, что автобус ехал с открытыми дверями, пассажир не удержал равновесия и выпал на обочину дороги. сотрясение мозга эксперт квалифицировал как легкий вред здоровью. С транспортного предприятия в пользу истца взыскано 20 тыс. рублей. До суда водитель добровольно заплатил пострадавшему 10 тыс. рублей.