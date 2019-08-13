Самара, 13 августа 2019, 14:07 — REGNUM
Лицензию на пользование недрами Павловского участка общей площадью 114 кв. километров приобрел «Самаранефтегаз» — дочернее общество «Роснефти». Об этом 13 августа сообщает пресс-служба предприятия.
«Извлекаемые запасы нефти Павловского участка составляют около 1 млн тонн, ресурсы оцениваются в 1,5 млн тонн нефти», — говорится в сообщении.
Участок находится в Алексеевском районе Самарской области, в пределах территории добычи нефти и газа. На территории расположены части запасов Богатыревского, Субботинского, Речного и Половецкого месторождений «Самаранефтегаза».
Отмечается, что приобретение участка — последовательный шаг в реализации долгосрочной стратегии развития «Роснефти» по восполнению ресурсной базы в стратегически важных регионах России.
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