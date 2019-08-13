Пермь, , 14:06 — REGNUM

В Пермском крае новые требования к платёжным терминалам могут негативным образом отразиться на количестве оборудования. Уже осенью 2019 года их число может сократиться на треть, сообщает издание «Местное время».

Новые требования предписывают установить контрольно-кассовую технику в самом устройстве для приема наличных, либо присоединить к терминалу отдельный модуль.

В Пермском крае, на начало 2019 года работало примерно 700−800 платежных терминалов (информация собрана на основании анализа сайтов платежных операторов). Чтобы модернизировать один терминал, по оценкам специалистов, необходимо не менее 5 тыс. рублей.

Чтобы избежать больших затрат на перенастройку оборудования, владельцы будут избавляться от малорентабельных терминалов. В результате финансовые услуги могут оказаться менее доступными для ряда категорий населения, например, дачников или жителей сёл.