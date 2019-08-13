Архангельск, , 13:40 — REGNUM

Архангельская область выйдет на новый конкурс по поиску регионального оператора по обращению с ТКО в августе. Об этом в своем блоге заявил губернатор Игорь Орлов.

«Эту задачу, поставленную президентом и правительством РФ, людьми, которые очень внимательно относятся к обращению с отходами, мы обязательно решим в кратчайшие сроки. Я рассчитываю, что в сентябре начнется работа по реализации территориальной схемы обращения с отходами и мы развернем системную планомерную работу по обращению с отходами», — заявил губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, компания «Экоцентр», ставшая в прошлом году оператором по обращению с ТКО в Архангельской области, расторгнула договор с регионом после того, как забуксовал проект компании по строительству межмуниципального полигона. Напомним, сначала проект хотели реализовать вблизи Северодвинска, но из-за протестов населения было решено искать новое место. Сейчас власти предлагают построить полигон на 30 км федеральной трассы М-8, но жители близлежащего поселка Катунино выступают против этой инициативы.