Омск, , 13:35 — REGNUM

Жители Омской области отчитались о своих доходах за 2018 более активно, чем годом ранее — декларации подали 90 тыс. омичей, или на 11% больше. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы России.

В соответствии с сообщением, о доходах заявили 13 тысяч индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. При совокупном объёме доходов, превышающем 40 млрд рублей, средний заработок предпринимателей составил чуть больше 3 млн рублей.

Ещё 16,2 тысячи омичей представили декларации по доходам имущества и собственности, более 50 тысяч налогоплательщиков заявили имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением жилья.

В результате всех заявленных налоговых вычетов сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату из бюджета, составила 2,4 млрд рублей.

Читайте также: Треть всех налоговых поступлений в Омской области приходится на 10 компаний