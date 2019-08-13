Анапа, Краснодарский край, , 13:31 — REGNUM

Имущественный комплекс ОАО «Санаторий «Россиянка», расположенного на Пионерском бульваре Анапы Краснодарского края, выставлен на торги, общая стоимость лотов составляет более миллиарда рублей.

Имущество предприятия на торги выставлено конкурсным управляющим в рамках банкротства. К продаже предлагаются здания лечебных корпусов, столовой, склада, подстанции, бассейна, административных зданий, а также транспортные средства, сообщает «Коммерсантъ».

Издание также приводит мнение эксперта о том, что стоимость имущества санатория завышена: еще в 2015 году 75% акций санатория, тогда действующего, пытались безуспешно продать за 340 млн рублей. Завышенную стоимость наблюдатели объясняют желанием привлечь к объекту внимание государства.

ОАО «Санаторий «Россиянка» было признано банкротом в 2016 году по заявлению УФНС. Кредиторская задолженность предприятия сначала составляла около 77 млн рублей, но позже выросла в два раза — до 144 млн.

Отметим также, что в 2011 году СКР возбудил дело в отношении рейдеров, пытавшихся дать взятку «одному из бывших руководителей» Росимущества за назначение на должность гендиректора санатория «своего» человека, а также за возможность беспрепятственного банкротства. Однако чиновник сообщил правоохранителям, рейдеров задержали.