Сеул, , 13:34 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Aekyung Industry подписали меморандум о взаимопонимании с представителями китайской платформы электронной коммерции Tmall Global. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось сегодня, 13 августа в 11:00 по местному времени в пятизвездочном отеле Grand InterContinental Seoul Parnas.

Известно, что посредством данного документа южнокорейская компания намерена увеличить продажи товаров для дома и косметических средств, поспособствовать развитию бизнеса и повышению узнаваемости косметических брендов.

«Мы надеемся, что подписав данное соглашение мы сможем лучше понимать китайских потребителей, на которых приходится большая часть продаж, — сообщили представители компании Aekyung Industry. — Мы надеемся, что наша продукция сможет конкурировать с другими брендами на рынке Китая».

Tmall — платформа розничной торговли, на которой продается около 20 тыс. брендов и находящаяся под управлением Alibaba Group. По состоянию на март текущего года объем продаж Tmall Global составил $56,2 млрд.