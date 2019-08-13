Москва, , 13:30 — REGNUM

Вопрос о введении в России четырёхдневной рабочей недели, скорее всего, даже не стоит в текущей повестке правительства РФ, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM комментируя новость о том, что Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею премьер-министра РФ о введении в РФ четырёхдневной рабочей недели.

«Это хорошая идея — сократить в России продолжительность рабочей недели, — сказал Комолов. — Однако мне представляется, что это разговоры на очень отдалённую перспективу. Судя по тому, что наше правительство повышает пенсионный возраст, проводит большое количество непопулярных реформ вроде повышения налогов, сокращения социальных расходов и делает ещё много других гадостей нашему обществу, вопрос о переходе к четырёхдневной рабочей неделе, мне кажется, не стоит в текущей повестке. Даже наоборот — наш правящий класс ищет инструменты как бы заставить нас работать побольше. И выжать каждую копейку. Выражаясь марксистским языком, увеличить относительную прибавочную стоимость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сайте ФНПР было опубликовано мнение заместителя руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР Елены Косаковской, которая заявила, что ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Кроме того, она отметила, что ФНПР предлагает рассмотреть этот вопрос в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с учётом действующих систем оплаты труда.

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