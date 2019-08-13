Москва, 13 августа 2019, 13:30 — REGNUM
Вопрос о введении в России четырёхдневной рабочей недели, скорее всего, даже не стоит в текущей повестке правительства РФ, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM комментируя новость о том, что Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею премьер-министра РФ о введении в РФ четырёхдневной рабочей недели.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сайте ФНПР было опубликовано мнение заместителя руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР Елены Косаковской, которая заявила, что ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Кроме того, она отметила, что ФНПР предлагает рассмотреть этот вопрос в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с учётом действующих систем оплаты труда.
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