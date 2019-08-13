Москва, , 13:18 — REGNUM

Больше 100 российских школьников в возрасте 15−17 лет стали участниками энергетической проектной смены «Россетей», открывшейся на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок». Об этом 13 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Активные и творческие школьники, увлекающиеся техническими науками и проявившие себя на профильной олимпиаде «Россетей», в течение двух недель будут получат новые знания и навыки в области энергосбережения, энергоэффективности, энергобезопасности и системной инженерии.

Отмечается, что в ходе практической части участники смены разработают новые сервисы для потребителей электроэнергии, а также примут участие в работе над существующими прототипами программно-аппаратных комплексов.

Программа тематической смены включает возможность познакомиться с современными технологиями и оборудованием во время экскурсии на действующую подстанцию.

Добавим, первая аналогичная смена прошла в 2018 году, в ней приняли участие 59 школьников 9−10 классов общеобразовательных школ.

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