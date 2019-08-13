Барнаул, , 13:15 — REGNUM

Из-за новшеств в федеральном законодательстве в Алтайском крае был сорван каждый десятый аукцион по закупке препаратов и медицинских изделий для льготников. Об этом сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на региональный минздрав.

Дело в том, что с начала 2019 года при определении начальной цены контракта нужно использовать среднюю стоимость препарата, сложившуюся в результате торгов. Но такая рефератная цифра оказалась настолько низкой, что поставщики отказывались от участия в торгах.

«Референтные цены нам были даны федеральным Минздравом на очень многие лекарства, но, к сожалению, они оказались некорректными <…> В начале года у нас 34 аукциона просто не разыгрались, и мы вынуждены их были переигрывать», — пояснила начальник отдела лекарственного обеспечения Министрества здравоохранения Алтайского края Елена Кравец. В итоге, по её словам, в крае не были вовремя закуплены сахароснижающие и сердечные препараты.

Чтобы не оставить пациентов без лекарств, алтайские чиновники частично использовали переходящие остатки, а также проводили краткосрочные торги, которые позволяют экстренно закупить небольшую партию медикаментов для оказания неотложной помощи. По словам Елены Кравец, сейчас ситуация с закупками стабилизировалась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году за счет средств регионального бюджета были обеспечены медикаментами более 90 тысяч алтайских льготников на общую сумму 44 миллиона 465 тысяч 669 рублей. В марте 2019 года по решению регионального правительства на лекарственное обеспечение был дополнительно выделен 141 миллион рублей. Средства пошли на закупку вакцин и антиретровирусных лекарственных препаратов для обеспечения полноценной и бесперебойной терапией граждан с ВИЧ-инфекцией.