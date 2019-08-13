Сеул, , 13:14 — REGNUM

Негативная динамика южнокорейского фондового рынка приносит убытки инвесторам. Так, 100 богатейших акционеров потеряли 11% своего состояния всего за месяц, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование портала Chaebul.com.

По данным аналитиков, 100 крупнейших инвесторов владеют акциями на 69,5 млрд долларов, что на 9 млрд меньше, чем в июне. Причиной стало падение биржевых индексов KOSPI и KOSDAQ на 9,1% и 14,6% соответственно, что произошло из-за оттока средств иностранных инвесторов на фоне обострения конфликта Китая и США, а также обстановки на Корейском полуострове.

За последний год южнокорейский фондовый рынок остаётся непривлекательным для вложения средств, так как не демонстрирует положительной динамики и лишь приносит убытки, сетуют аналитики.