Сеул, , 14:51 — REGNUM

Крупнейший южнокорейский производитель Hyundai Motor, выпускающий автомобили под марками Hyundai и Kia, сокращает своё присутствие на китайском рынке. Производство в 2019 году может упасть ниже 1 миллиона единиц, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

За первое полугодие было выпущено лишь 441 560 автомобилей, что на 20,4% ниже прошлогоднего значения. Если подобная динамика сохранится, то по итогам года Hyundai Motor не сможет произвести даже 900 000 автомобилей, предупреждают эксперты. Это наихудший показатель за десятилетие, учитывая совокупные производственные мощности, позволяющие выпускать 2,7 млн автомобилей в год.

В то же время, Hyundai Motor наращивает производство в Индии, где рынок гораздо более емкий, чем в Китае, а конкуренция не так высока. За первое полугодие в Индии была построена 351 тысяча машин, а в ближайшей перспективе объём выпуска может перевалить за миллион.