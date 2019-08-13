Сеул, , 15:01 — REGNUM

Правительство Республики Корея в 2020 году увеличит бюджет на 9% до 421 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство финансов.

Сеул (cc) ivan-herman.net

Главными статьями расходов станут здравоохранение, социальное обеспечение, оборона и наука. Расходная часть увеличена в связи с замедлением темпов роста экономики и ухудшением внешней конъюнктуры — рост трат должен придать новый импульс, надеются в Сеуле. Как ожидается, в 2019 году ВВП Южной Кореи вырастет лишь на 2−2,2%, что свидетельствует о негативной динамике.

Основными негативными факторами являются противостояние США и Китая — главных внешнеторговых партнёров Южной Кореи ‑ и конфликт с Японией, из-за которого несут убытки отечественные производители электроники. В следующем году правительство запустит масштабную программу поддержки экспорта и продолжит предоставлять налоговые льготы на инвестиционные проекты, что также предусмотрено проектом бюджета.