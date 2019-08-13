Москва, , 13:10 — REGNUM

Решение правительства РФ о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% было ошибочным. Такое мнение высказал глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

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По его словам, которые приводит РБК, этот шаг стал одной из причин низкого экономического роста в стране, а это в свою очередь ведёт к накоплению недовольства населения.

«Я не придерживаюсь точки зрения, что если деньги из экономики забирает государство, то это хорошо, — отметил глава банка. — Если налоги достаточные и есть профицит, разумнее отдать налоги людям и бизнесу: они распорядятся деньгами лучше государства».

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Задорнов добавил, что в первом полугодии 2019 года доходы федерального бюджета выросли примерно на 11%, расходы — на 3%, а профицит достиг отметки в 3,1% ВВП. Экономист отметил, что последний показатель не фиксировался «даже в самые лучшие годы до 2007-го».

Задорнов пояснил, что государство изъяло из экономики деньги и «забрало их себе», однако оно «не может ими распорядиться», на что указывает профицит. Также рост экономики, по его мнению, замедляет повышение ключевой ставки ЦБ и ожидание новых санкций со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ставка НДС в России с 1 января 2019 года была повышена с 18% до 20%. Это уже потянуло за собой рост цен на услуги ЖКХ, продукты, одежду. При этом, как заявили в ЦБ, инфляция начнёт снижаться только со второго полугодия, а к началу 2020 года вернётся к целевому показателю в 4%.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов заявлял, что эффект от повышения НДС начнёт ощущаться во втором полугодии, именно к этому периоду деньги, которые даст повышение налога, должны поступить в экономику. По его словам, хоть «мы долго запрягаем», зато «потом быстро поедем».

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