Сеул, , 14:36 — REGNUM

Евразийский экономический союз, членами которого является Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, ввёл протекционистские 20% пошлины против продукции из стали из Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства торговли.

Пошлины начнут действовать с декабря в отношении продукции, которая превышает квоту в 1,33 млн тонн. Теперь при ввозе холоднокатаной стальной продукции на территорию стран-членов ЕАЭС свыше установленного размера, необходимо уплатить 20% от ее стоимости. Данная мера, как утверждается, предназначена для защиты отечественных производителей стали. В то же время, холоднокатаная сталь необходима для производства автомобилей, в частности — южнокорейских Hyundai и Kia.

Однако южнокорейские металлурги не ожидают никакого негативного воздействия, так как в 2018 году в страны ЕАЭС было поставлено продукции на 1,32 млн тонн, что находится в пределах установленной нормы.