с. Орда, , 13:07 — REGNUM

В Пермском крае в отношении главы сельского поселения Ординского района возбуждено дело об административном правонарушениииз-за выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, сельсовета ушел от проведения аукциона, чтобы благоустроить уличную инфраструктуру. В результате появилось пять контрактов на оказание услуг по обустройству тротуаров. Сумма каждого не превышает 100 тыс. рублей.

«Дробление» закупок выявлено и при заключении договоров, где речь о благоустройстве памятника участникам Великой Отечественной войны в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования.