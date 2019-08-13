Нью-Дели, , 14:55 — REGNUM

Председатель совета директоров и управляющий директор крупнейшего индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани заявил, что замедление темпов экономического роста Индии — временное явление. Об этом 12 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Ночной Дели. Индия

Мукеш Амбани, выступая на ежегодной конференции Reliance Industries, подчеркнул, что основы национальной экономики Индии чрезвычайно сильны, а структурные реформы позволят увеличить возможности для её дальнейшего развития. По мнению бизнесмена, задача правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди увеличить ВВП Индии до 5 трлн долларов к 2024 году является «осуществимой», а её выполнение «необходимо и неизбежно». Мукеш Амбани также отметил, что экономика Индия вполне может достичь объёма в 10 трлн долларов к 2030 году. По словам главы Reliance Industries, рост ВВП на основе цифровизации экономики является экспоненциальным и инклюзивным.

Напомним, что Reliance Industries является крупнейшим индийским холдингом, в распоряжении которого находятся предприятия нефтехимического, энергетического, текстильного, а также телекоммуникационного секторов. По данным журнала Forbes, Мукеш Амбани является богатейшим человеком не только в Индии, но и во всей Азии. Глава Reliance Industries занимает 13-ую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes.