Ставрополь, , 13:12 — REGNUM

Более 450 млрд рублей сбережений накопили в банках жители Северо-Кавказского Федерального округа на 1 июля 2019 года. За год этот показатель вырос почти на 8%, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе южного управления Центрального банка России.

«Преимущественная часть привлеченных банками в СКФО средств сформирована за счёт сбережений населения. На 1 июля текущего года в СКФО было аккумулировано вкладов физических лиц на сумму 451 млрд рублей, рост за год на 7,9%», — сказано в сообщении. При этом 93% средств населения привлечена в национальной валюте.

На каждого жителя Северного Кавказа по данным на 1 июля 2019 года приходится в среднем 45,7 тыс. рублей сбережений, тогда как годом ранее было 42,6 тыс. рублей. Наибольший объём сбережений в СКФО накопили жители Ставропольского края — 268 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, банки в Северо-Кавказском федеральном округе на 1 июля текущего года привлекли средств клиентов на сумму около 592 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года составил 8,4%.